الطلب القوي يدفع عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة لقمم جديدة

7455 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار فلل نخلة جميرا

3763 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار شقق برج خليفة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، حيث لا تزال منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة تتصدران قائمة المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل والشقق، إذ أصبحت هذه المواقع رمزاً للرفاهية والاستثمار الذكي مدفوعة بالطلب القوي من نخبة المستثمرين على المنتجات العقارية الفاخرة.

ويمثل كل من نخلة جميرا وبرج خليفة أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، ومن المؤكد أن رهانات دبي على نجاح هاتين المنطقتين وتألقهما على الصعيد الاستثماري والسياحي والاقتصادي قد ترسخ، واليوم لا يزال الموقعان يزدهران بفعل الطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على جميع فئات العقارات في كلتا المنطقتين.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليو سترات»، لشهر يونيو الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 7455 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 40.5% على أساس سنوي و2.7% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 37.2 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فلا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي عند 3763 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 15.8% على أساس سنوي، و1% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.5 ملايين درهم.

السوق في يونيو

وأفاد التقرير بأن النمو الرأسمالي للعقارات يستمر ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث تجاوزت أسعار المزيد من المواقع قممها السابقة، فيما انخفضت أحجام المعاملات شهرياً، وتشكل مبيعات العقارات الجاهزة أقل من 30% من إجمالي النشاط.

وشهد يونيو 2025 وصول مؤشر أسعار فاليوسترات إلى 220.8 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.5%، وارتفاعاً بنسبة 23.9% منذ يونيو من العام الماضي. وارتفعت قيم الفلل إلى 291.6 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 174.7 نقطة، وجميعها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

ونمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 1.9% شهرياً، مسجلةً مكاسب سنوية بلغت 28.7%، وشملت أقوى المناطق أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (41.1%)، ونخلة جميرا (40.5%)، وتلال الإمارات، والمروج، حيث بلغت نسبة كل منهما 27.5%، مدن (8.1%)، وتُقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 180% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة.

وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً قدره 19.1%، وسُجلت أعلى مكاسب سنوية في ذا جرينز (24.4%)، وواحة دبي للسيليكون (23.4%)، ومجمع دبي لاند السكني (23.3%)، ونخلة جميرا (22.9%)، وتاون سكوير (22.4%)، المدينة العالمية (11.2%) والخليج التجاري (15.8%)، وتُعَدّ تقييمات الشقق في دبي، في المتوسط، أعلى بنسبة 73% من مستويات ما بعد الجائحة.

وشهد يونيو 40 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، منها 15 صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتقع هذه العقارات في مركز دبي المالي العالمي، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وجميرا جولف إستيت، ودبي هيلز إستيت، وجميرا بارك، والبراري، ووسط مدينة دبي.

أبرز المطورين والمواقع

شهد شهر يونيو 2025 تصدر إعمار لمبيعات المطورين على الخارطة بحصة تبلغ (13.9%)، داماك (13.3%)، شوبا (8.9%)، بن غاطي (4.3%)، نخيل (3.5%)، دانوب (3.4%)، سامانا (2.4%).

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