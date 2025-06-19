بيع قطعة أرض في «نخلة جميرا» بـ 100مليون دولار

في صفقة قياسية جديدة لسوق العقارات الفاخرة في دبي، نجحت شركة «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» في إتمام بيع قطعة أرض سكنية مميزة في «نخلة جميرا» مقابل مبلغ قدره 367 مليون درهم (100 مليون دولار). وتمثل هذه الصفقة أعلى قيمة لبيع قطعة أرض تُسجل في الجزيرة في عام 2025.

وتمتد هذه الأرض على مساحة 90,036 قدماً مربعة، وتتميز بموقعها الفريد على قمة سعفة «نخلة جميرا».

وقال جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: تُشير هذه الصفقة المتميزة إلى اتجاه واسع ملموس خلال عام 2025، حيث تواصل دبي تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاعها العقاري. وكانت «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» قد قامت في ديسمبر 2024 بتسهيل عملية بيع فيلا سيغنيتشر بخمس غرف نوم مطلة على البحر في مجمع سيكس سينسيز ريزيدنس في «نخلة جميرا» مقابل 130 مليون درهم (35.4 مليون دولار)، وتعد من بين الصفقات التي صُنّفت من بين أغلى عشر وحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية تم بيعها في عام 2024.

وتشهد قطع الأراضي، على وجه الخصوص، طلباً قوياً استثنائياً، حيث يسعى المطورون وأصحاب الثروات الضخمة إلى بناء مساكن مصممة خصيصاً لهم في أرقى المناطق في دبي، مدفوعةً باستمرار تدفق أصحاب الثروات الضخمة إلى الإمارة. ووفقاً لشركة «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، شهدت «نخلة جميرا» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 18.92% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، وتُظهر البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تم تداول أكثر من 7700 قطعة أرض خلال أول 100 يوم من العام، ما يُؤكد هذا النشاط المكثف في السوق.

ومثّل لي بورغ، الشريك التنفيذي في شركة «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، البائع حصرياً في هذه الصفقة المهمة. أما المشتري المتميز، فهي شركة «25 ديغريز»، الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، والتي تشتهر بتصميم مساكن فاخرة ذات طابع معماري مميز في أرقى أحياء دبي.

وقال لي بورغ: يعد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي أمراً استثنائياً، ولم يكن الإقبال على المساكن الحصرية المصممة بدقة متناهية أقوى من أي وقت مضى. في سوق اليوم شديد التنافسية، يجب على المطورين أن تتميز مشاريعهم بأصالة لا مثيل لها وتصاميم مبتكرة تستشرف المستقبل. تُتيح هذه الأرض الاستثنائية لشركة «25 ديغريز» فرصة فريدة من نوعها لتقديم مسكن مميز، يُرسي معايير جديدة للعيش الفاخر في جزيرة «نخلة جميرا».