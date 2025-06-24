تزايد بريق عقارات دبي رغم توترات المنطقة

استهلت عقارات دبي الأسبوع الجاري بنشاط قوي وتزايد بريقها رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مسجلة تصرفات يومية ومبيعات مرتفعة. وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التصرفات العقارية، أمس، بلغت 5.17 مليارات درهم، تمت عبر 1651 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1323 مبايعة بقيمة 4.3 مليارات درهم، منها 156 مبايعة لأراضٍ، و1082 مبايعة لوحدات سكنية و85 مبايعة لمبانٍ. وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض سكنية في منطقة أم هرير الأولى بقيمة 170 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 85 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 39 مليون درهم ضمن مشروع «ذا ألبا ريزيدينسيز باي أمنيات».

وحققت الرهون 609 ملايين درهم من خلال 256 إجراء، وجاءت منطقة منخول أولاً بقيمة 80 مليون درهم من خلال إجراء واحد، ثم تلال الإمارات ثانية بـ 74 مليون درهم نتجت عن 8 إجراءات، تلتها الخليج التجاري في المركز الثالث بنحو 42 مليون درهم من خلال 24 إجراء.

أما الهبات فوصلت إلى 269 مليون درهم من خلال 85 معاملة، جاءت منطقة برج خليفة أولاً بقيمة 117 مليون درهم من خلال 37 معاملة، ثم نخلة جميرا في المركز الثاني بنحو 38 مليون درهم من خلال 3 معاملات، ولؤلؤة جميرا في المركز الثالث بـ25 مليون درهم نتجت عن معاملة واحدة.

وكان السوق العقاري في دبي قد سجل مبيعات قياسية في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 200 مليار درهم، مع استمرار الزخم القوي والطلب الكبير من الأجانب والمحليين على الاستثمار. تجدر الإشارة إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار، حيث يواصل السوق تسجيل أداء فائق يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعوم بمجموعة من العوامل الجاذبة التي تعزز من مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.

وساهمت السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلًا عن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.