محمد بن راشد: لم أتوقّف عن التجديد والــــتغيير منذ 50 عاماً ولن أتوقف

سموه:
*مجلس دبي سيبقى مرناً لإضافة أي مسارات تنموية جديدة ووظيفته صُنع التحولات الكبرى في الإمارة
* تشكيل المجلس بداية لسلسلة من التغييرات الإيجابية بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية.. سنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر
* 50 هدفاً في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم.. ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل أو نستبدل الفريق
* مع كل اجتماع لمجلس دبي سنطلق مشروعاً جديداً.. وسأبحث بشكل مستمر عن الجيل الجديد من قيادات دبي
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