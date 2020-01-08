مسؤولون: خطة الـ50 هدفاً ترسّــخ ريادة دبي عالمياً

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد مسؤولون في دبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن خطة دبي التي تتضمن خمسين هدفاً خلال الخمس سنوات القادمة يعزز ريادة دبي ووصولها إلى الرقم واحد عالمياً في جميع المجالات.

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن إعلان صاحب السمو الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن خطة دبي التي تتضمن خمسين هدفاً خلال الخمس سنوات القادمة، يعكس الرؤى السديدة لسموه، وفكر سموه الملهم، الذي يقود دبي إلى ما هو أفضل دائماً.

وأكد أن قرارات مجلس دبي، التي تفضل سموه باعتمادها، تبعث على التفاؤل، وتزيد من إرادة دبي وتطلعاتها لتكون دائماً هي المدينة الأولى عالمياً في مختلف المجالات، وتكون هي الوجهة المميزة والمفضلة للحياة الرغدة والسعيدة، فضلاً عن كونها المدينة الأسرع نمواً في العالم.

وأشار إلى أن مدينة دبي مدينة عالمية، وهي لا تتوقف عن التطوير، وعن تقديم نماذج واقعية للغد والمستقبل، مؤكداً أن هيئة الصحة بدبي ملتزمة بتنفيذ كل خطط واستراتيجيات دبي، وأنها لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق تطلعات دبي وأهدافها في هذا القطاع الحيوي، وتقديم نموذج صحي من الطراز الأول، وتجربة مميزة للاستشفاء والصحة والحياة المديدة.

خطط



وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن صاحب السمو الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ مباشرة بشجاعة ودون تردد، ليحقّق أفضل النتائج التي ترسمها الخطط المعتمدة من سموه، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

وهو ما تجلّى اليوم بانعقاد مجلس دبي والذي أمر سموه بتأسيسه في وثيقة 4 يناير 2020.

ونوّه النائب العام بالقرارات التي بادر مجلس دبي لاتخاذها في أول اجتماعاته أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تمثّل تسريعاً للعمل والإنجاز، وأهمها اعتماد تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سيتم الإعلان عنها خلال 60 يوماً، وسيتم تضمينها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم.

وقال الحميدان، إن قرارات مجلس دبي الصادرة، تمثل نقلة نوعية في جوانب مختلفة وأهمها العمل الإداري الحكومي.

حيث رسمت خطةً فريدة لتطوير الإدارة العامة في حكومة الإمارة، من خلال استحداث منصب نائب مدير عام لكافة دوائرها، وإطلاق برنامج قيادي بإشراف المجلس لتأهيل مدراء عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، والطلب من كل دائرة ترشيح من 3 - 5 قيادات جديدة لإعدادهم لتولي مسؤولية المناصب الجديدة، لاستحداث جيل جديد من قيادات دبي، ليؤكد سموه اهتمامه البالغ بالشباب والأجيال القادمة.

وأضاف إن دبي مازالت تتطلع لأن تكون صاحبة المركز الأول عالمياً اقتصادياً واستثمارياً، وعززت تطلعاتها بقوانين متجددة، آخرها ما أقره المجلس، من تطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

إنجازات نوعية

وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن القرارات والخطط التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس دبي تعكس رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الإمارة بشكل مستدام.

وأضاف: «إن قرارات مجلس دبي لها دور داعم لجهود الجهات لتحسين مستويات جودة الحياة في القطاعات الحيوية، إلى جانب تنسيق الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية التي تتبنى أدواراً ومسؤوليات واضحة للتنفيذ في كل الجهات الحكومية وتسعى لتحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية وشبه حكومية».

تغيير

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، «إن إعلان صاحب السمو الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة.

يؤكد حرص سموه على ترجمة المبادئ التي تم الإعلان عنها في وثيقة 4 يناير إلى خطوات عملية فاعلة تعكس مسيرة التطوير والتغيير التي تشهدها الإمارة وفق رؤية سموه الحكيمة بأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم».

وأضاف: «تعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تطوير نموذج العمل وفق رؤية معاصرة يتم من خلالها تحديث الهياكل المؤسسية وتأهيل الكفاءات الإدارية الشابة تحت مظلة مجلس دبي بما يتماشى مع مسار خدمات المواطنين الذي تم الإعلان عنه في وثيقة 4 يناير، لنواصل جهودنا في خدمة كافة فئات المجتمع، وملتزمون برسالتنا في نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية».

تطلعات

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن خطة دبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس تطلعات سموه ونظرته الثاقبة لإمارة دبي والتي يريدها أن تكون أرض الأحلام، ونستلهم من تلك التوجهات الروح الإيجابية والعمل المشترك القائم على تفعيل ضوابط الحوكمة الثانية.

وأن نحول كافة الأهداف التي تخص مجالات عملنا والتي ندعم بها عمل نظرائنا في الجهات الحكومية كافة إلى برامج عمل ومبادرات سباقة تنشط الاقتصاد وتجذب الاستثمار وتعكس أعلى مستويات السعادة في خدمة المواطن والمقيم والسائح على حد سواء.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «تدخل دبي بملامح برنامج عمل مجلس دبي مرحلة جديدة من العمل الحكومي بما يتناسب مع المستقبل الذي تطمح له القيادة.

والفارق بين الابتكار في التغيير الذي تعودنا عليه في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو أن غيرنا من الحكومات يُجري تغييرات غير جوهرية بينما في دبي التغيير سُنّة الحياة والعمل الحكومي وسابق لعصره».

وأضافت: «سنكرّس جهودنا وفرقنا لنكون جزءاً بنّاءً في العمل مع المفوضين لتحقيق الأهداف الموضوعة والتفوّق على الذات».



سعيد الطاير: رؤية القيادة تحقق أفضل مستويات النجاح والتميز





قال معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام على مسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خطة لدبي من خمسين هدفاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

يؤكد حرص القيادة الرشيدة على المضي قدماً بمختلف الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

والعمل على إشراك الجميع في تحقيق مستهدفاتها، فبعد فترة قصيرة من إعلان سموه عن تشكيل «مجلس دبي»، نرى رؤية سموه الثاقبة تتحول إلى استراتيجيات ومبادرات رائدة لتحقيق أفضل مستويات النجاح والتميز على جميع المستويات للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف: «ستسهم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بتطوير خريطة جودة الحياة بدبي في ضمان أن تكون دبي المدينة الفضلى في المعيشة والحياة على مستوى العالم.

وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تنافسيتها العالمية، ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي سوف نعزز من جهودنا وشراكاتنا، لنكون عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف التي وضعها سموه، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع طموحة في قطاعي الطاقة والمياه.

والمشاركة في إنجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ونجدد العهد لسموه بأن نسير على النهج الذي رسمته لنا قيادتنا الحكيمة، وأن نعمل بكل عزيمة وجهد لتحقيق الأهداف الخمسين في السنوات الخمس المقبلة».

عبد الله المري: الخطة تعزز مكانة دبي عالمياً





قال معالي اللواء عبد الله خليفة المري، المفوض العام على خدمات المواطنين في مجلس دبي، القائد العام لشرطة دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سيعزز من مكانة الإمارة العالمية التنافسية، وريادتها في العمل الحكومي.

وأكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقود برؤيته الثاقبة والحكيمة استراتيجية وطنية تحقق الرخاء للمواطنين عبر خدمات مبتكرة، وهو ما عودنا سموه عليه من خلال نهج العمل الحكومي المتميز والاستثنائي الذي جعل دبي نموذجا عالميا يدرس في العمل الحكومي.

وأشار إلى أن مجلس دبي باشر على أرض الواقع في تنفيذ الخطوات الفعلية للمبادرات الخمسين من خلال البدء الفوري بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خارطة جودة الحياة بدبي، ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة.

وأضاف إن العمل أيضاً بدأ في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال اعتماد نظام جديد لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الذي سيساهم في تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة، إلى جانب البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة سيجعل من دبي مكانا متميزا لخلق فرص عمل استثمارية جديدة تواكب الطموح المستقبلي.

وأشاد اللواء المري بإنشاء مجلس دبي للإعلام الذي سيكون محطة جديدة في العمل الإعلامي التنافسي لدبي، وسيعكس التقدم الحضاري للإمارة، وينقل رسالتها وفكرها إلى العالم اجمع.