مكتوم بن محمد: قرارات نوعية تحدث تغييرات جذرية في تطوير دبي

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «برئاسة والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقد مجلس دبي اجتماعه الأول اليوم (أمس).

وانطلق بقرارات نوعية من شأنها إحداث التحولات الجذرية في طريقة عمل وأداء الحكومة والقطاع الخاص بدبي. جميع ما كلفنا به سموه سيكون قيد التنفيذ حسب الخطة الزمنية التي أرساها ووفق تطلعاته وتوقعاته».

وأضاف سموه: «حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية وإعداد خطة دبي الحضرية الجديدة والمخطط الاقتصادي للإمارة، وإنشاء مجلس دبي للإعلام والبحث عن الجيل الجديد من القيادات، مشاريع طموحة لن تكون سوى خطوة في سلسلة متلاحقة من أعمال تطوير دبي. أدعو الجميع لمواكبة هذه الخطوات والعمل بجد لتحقيق الإنجاز».