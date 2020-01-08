أحمد الحمادي: «مجلس الإعلام» يعزز التنسيق وفق رؤية واضحة

المصدر: دبي ـ رامي عايش

أعرب أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنشاء مجلس دبي للإعلام، والذي ضم «البيان» و «الإمارات اليوم»، و«دبي بوست» إلى المجلس.

مؤكداً أنه سيضيف بعداً آخر للإعلام المحلي في الإمارة، وسيعزز التنسيق والتكامل بين مختلف وسائله وقنواته بما في ذلك المقروءة والمسموعة والمرئية وفق رؤية واضحة الأهداف والمسؤوليات.

وقال، إن اختيار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيساً لمجلس دبي للإعلام، يمثل إضافة للمجلس، فسموه يمثل قيادة شابة تدرك احتياجات قطاع الإعلام ومتطلبات قوته وتأثيره وسعة انتشاره، مثلما يدرك سموه احتياجات وتطلعات القيادة الرشيدة، وأفراد المجتمع لاسيما الشباب منهم.

وأشار الحمادي إلى أن مجلس دبي للإعلام يمثل مرحلة جديدة للقطاع، وسيدعم مختلف وسائله ومنصاته، وسيساعدها في وضع تصور شامل للوصول إلى الصيغة الأمثل والأكثر قوة وتأثيراً في إيصال رسالتها والترويج لها عبر كافة المنصات، ومواصلة البناء على الإنجازات وتحقيق نقلة نوعية في المشهد الإعلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

في وقت أكد فيه أن دبي استطاعت وبجدارة أن تكون مركزاً مهماً للإعلام في الشرق الأوسط تماشياً مع رؤية القيادة التي تعي الدور الكبير للإعلام في نهضة الشعوب، فضلاً عن أنها تحتضن مقرات كبريات الشركات الإعلامية والإعلانية العربية والعالمية.

وعاهد المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على بذل المزيد من العمل والعطاء لتحقيق رؤية وطموحات سموه الإعلامية، على وقع التكاملية والشمولية اللتين يوفرهما المجلس الجديد.