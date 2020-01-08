سامي الريامي: تطوير منظومة الإعلام الوطني

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ثمن سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، الهدف الذي أطلق من أجله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس دبي للإعلام.

مؤكداً أهمية الدور الذي سيلعبه المجلس من خلال إسهامه في تعزيز تنافسية إمارة دبي، واستعراض أهم التحديات التي قد تعوق مسيرة التنمية الشاملة، وتعرقل قدرتها على المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورصد أفضل الحلول اللازمة لتجاوزها والتغلب عليها.

وأشار إلى أن إطلاق سموه للمجلس يؤكد على رسالة الإعلام وأهميته، منوهاً بأن المجلس سيسهم في تطوير منظومة الإعلام الوطني، والارتقاء بالأداء الإعلامي وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز تنافسية الإعلام الإماراتي.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير إمكانات ومهارات العاملين في قطاع الإعلام، إلى جانب تطوير مواهب إعلامية وطنية تتمتع بالمعرفة والمهارة اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي في المجال الإعلامي.