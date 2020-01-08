خديجة المرزوقي: نقلة نوعية في المشهد الإعلامي لدبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ثمنت خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير «دبي بوست»، تشكيل مجلس دبي للإعلام، مؤكدة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم يتوقف أبداً عن دعم الإعلام والإعلاميين.

وقالت: «هذا القرار يعد امتداداً للدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإعلام والإعلاميين، وتأكيداً على إيمانه بالدور الذي يتحمله قطاع الإعلام في بناء مسيرة التنمية». وأضافت: «إن مجلس دبي للإعلام سيساهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي في دبي بما يتواءم مع مكانتها على الخريطة العالمية اقتصادياً وسياحياً وإعلامياً».

ولفت إلى أن رئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس هي ضمانة كبيرة لنجاح خططه وأهدافه الاستراتيجية، فسموه يبدي اهتماماً دائماً بقضايا الإعلام وحرصاً على أن يكون على مستوى الحدث. وهنأت المرزوقي، منى غانم المري، المدير العام للمكتب للإعلامي لحكومة دبي، لاختيارها نائباً للرئيس وعضواً منتدباً لمجلس دبي للإعلام.