الإمارات والسعودية تكامل يقود قاطرة التعاون الخليجي

ولي عهد أبوظبي:

Ⅶ إنجازات المجلس على أرض الواقع تثلج الصدور ولدينا 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في الاقتصاد والأمن والتنمية

Ⅶ اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة 16 عالمياً ويمكننا أن نعمل ليصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم

Ⅶ تتعدى استثماراتنا الخارجية 250 مليار دولار وصناديقنا الاستثمارية تُعدّ في المركز الأول عالمياً

Ⅶ سنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول عالمياً ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية

Ⅶ النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع على الدولتين فقط بل يقود قاطرة التعاون الخليجي



ولي عهد السعودية:

Ⅶ مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون

Ⅶ سعيد أن أكون بينكم وبلدنا الثاني يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد ونستذكر همم الرجال الذين بدأوا التنمية

Ⅶ العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس تاريخية من التعاون والسياسات المشتركة

Ⅶ دعوة الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى السعودية رئاستها

Ⅶ رئاسة السعودية لمجموعة الـ ٢٠ خلال 2020 واحتضان الإمارات لإكسبو 2020 دليل على المكانة المرموقة دولياً

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