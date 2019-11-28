الإمارات والسعودية تكامل يقود قاطرة التعاون الخليجي

التاريخ:

ولي عهد أبوظبي:
Ⅶ إنجازات المجلس على أرض الواقع تثلج الصدور ولدينا 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في الاقتصاد والأمن والتنمية
Ⅶ اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة 16 عالمياً ويمكننا أن نعمل ليصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم
Ⅶ تتعدى استثماراتنا الخارجية 250 مليار دولار وصناديقنا الاستثمارية تُعدّ في المركز الأول عالمياً
Ⅶ سنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول عالمياً ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية
Ⅶ النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع على الدولتين فقط بل يقود قاطرة التعاون الخليجي


ولي عهد السعودية:
Ⅶ مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون
Ⅶ سعيد أن أكون بينكم وبلدنا الثاني يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد ونستذكر همم الرجال الذين بدأوا التنمية
Ⅶ العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس تاريخية من التعاون والسياسات المشتركة
Ⅶ دعوة الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى السعودية رئاستها
Ⅶ رئاسة السعودية لمجموعة الـ ٢٠ خلال 2020 واحتضان الإمارات لإكسبو 2020 دليل على المكانة المرموقة دولياً

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