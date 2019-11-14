الإمارات ومصر يدٌ واحدة

محمد بن زايد: علاقاتنا مع مصر تاريخية واستراتيجية

Ⅶ محمد بن زايد مصافحاً السيسي لدى وصوله البلاد | تصوير: حمد الكعبي

المصدر:
  • أبوظبي ـــ وام
التاريخ:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، مشدداً سموه على الإرادة المشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا، وقال سموه على تويتر: «أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وكان سموه في مقدمة مستقبلي عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، أمس، في زيارة دولة تستغرق يومين. وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، رحّب سموه بالرئيس المصري وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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