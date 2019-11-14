الناقلات الوطنية تعزز رحلاتها إلى مصر

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبد الله ورامي سميح

عززت الناقلات الوطنية الأربع طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي رحلاتها إلى مصر على مدار السنوات الماضية في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة بين الإمارات ومصر.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» يصل عدد الرحلات التي تسيرها الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» إلى67 رحلة أسبوعياً، وسط إقبال كبير على تلك الرحلات طوال العام.

طيران الإمارات

وتمتد علاقة «طيران الإمارات» الوثيقة مع مصر إلى أكثر من 30 عاماً، حيث تعد القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريل 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 ملايين راكب وشهدت العمليات نمواً مضطرداً لمواكبة طلب العملاء.

وزادت «طيران الإمارات» اعتباراً من أكتوبر الماضي عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة بإضافة 4 رحلات في الأسبوع، ما يرتفع بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة من 21 إلى 25 رحلة في الأسبوع.

ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.

وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدناً في آسيا والأمريكتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك، وسيدني ونيودلهي ومومباي، ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وفى أكتوبر الماضي، بدأت «طيران الإمارات» تسيير طائرة من طراز «الإيرباص A380» العملاقة إلى مطار القاهرة الدولي، لتصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى مصر، وتعتزم «طيران الإمارات» استخدام الطائرة ذات الطابقين لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق.

الاتحاد للطيران

وتشغل الاتحاد للطيران أربع رحلات يومياً إلى العاصمة المصرية، بما يوفر مزيداً من الخيارات والمواعيد المعززة التي تناسب العملاء المسافرين مباشرةً لأغراض العمل أو الترفيه بين المدينتين.

وبدأت الاتحاد للطيران في تسيير الرحلات إلى القاهرة منذ 2004، وتعد اليوم واحدةً من أكبر الأسواق للسفر من نقطة إلى نقطة مباشرة على امتداد شبكتها العالمية. وخلال عام 2017، نقلت الاتحاد للطيران ما يقرب من نصف مليون ضيف عبر رحلاتها المتعددة التي تسيرها يومياً من وإلى القاهرة.

العربية للطيران

وأضافت «العربية للطيران» القاهرة إلى شبكة وجهاتها من فبراير 2017، حيث تمثّل مصر سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة للعربية للطيران وتشهد رحلات الشركة إلى مصر إقبالاً كبيراً في ظل حجم قطاعي السياحة والتجارة.

وبالإضافة إلى القاهرة، تسيّر «العربية للطيران» حالياً رحلات مباشرة من الشارقة إلى الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج في مصر.

وتسيّر «فلاي دبي» نحو 14 رحلة أسبوعية إلى مصر بما يتيح الفرصة لآلاف المصريين المقيمين في الإمارات للسفر إلى وطنهم بسهولة وبأسعار معقولة، حيث تشهد تلك الرحلات نسب إشغال مرتفعة طيلة العام في ظل الإقبال المتزايد.