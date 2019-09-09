مترو دبي.. 10 أعوام من الرحلات السعيدة

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يحتفل مترو دبي اليوم بمرور 10 أعوام على تشغيله وسط مؤشرات نجاح كبيرة في الكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، ونقل 1.5 مليار راكب منذ تدشينه حتى نهاية أغسطس الماضي، ففي مثل هذا اليوم من عام 2009، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة، بينها 4 محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي، وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديداً في 9 سبتمبر 2011، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، ويضم 18 محطة منها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

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