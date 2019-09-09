مسار 2020.. رحلة نحو المستقبل

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يعد «مسار 2020» امتداداً للخط الأحمر لمترو دبي، ويربط محطة «نخيل هاربر آند تاور» مع موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وتشمل محطات المترو في مشروع مسار 2020 أربعة أنماط مختلفة، وتتضمن «الأيقونة» داخل موقع معرض إكسبو التي صممت على شكل الأجنحة لكي تعكس انطلاق مدينة دبي نحو الابتكار، والمحطة التبادلية للربط مع الخط الأحمر لمترو دبي عند محطة نخيل هاربر آند تاور، والمحطات العلوية والأرضية التي تم تصميمها لتوفير طاقة استيعابية أكبر من المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر.

ويشمل مشروع مسار 2020 تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة (نخيل هاربر أند تاور)، إلى موقع معرض إكسبو 2020 دبي بطول قرابة 15 كيلومتراً، منها 11 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، وأربعة كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات مرتفعة، ومحطتان تحت مستوى الأرض.

ويخدم المشروع مناطق ذات كثافة سكانية، تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة مثل مناطق: الحدائق، وديسكفري غاردنز، والفرجان، وجميرا غولف استيت، ومجمع دبي للاستثمار، حيث يقدر عدد السكان الذين يخدمهم هذا المسار بنحو 270 ألف نسمة، وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة.

وتعتبر محطة إكسبو من المحطات الرئيسية في المشروع والتي تمثل نقطة الارتباط الرئيسية مع موقع إكسبو 2020، ونظراً لارتفاع أعداد المستخدمين المتوقعين لهذه المحطة، ولضمان فعالية الربط مع موقع إكسبو 2020 وانسيابية الحركة فقد تمت دراسة المحاور الرئيسية لعمل المحطة خلال فترة معرض إكسبو 2020 وما بعد ذلك، وتطوير متطلبات التصاميم المعمارية لضمان استمرارية المحطة وكفاءة التشغيل.