«روبوت» ينظف محطات مترو دبي

لم تقتصر التقنيات على تشغيل محطات المترو والقطارات، فقد عملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استخدام الإنسان الآلي «روبوت» في تنظيف محطات مترو دبي كخطوة تجريبية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في استخدام هذه التقنية لتنظيف محطات المترو، وبمجرد التحقق من نجاح التجربة، سيتم تعميم التقنية في جميع المحطات.

هذا الروبوت فعال وكفء للغاية في تقليل كمية المياه المستخدمة في التنظيف، وتوفير مستوى كبير من التعقيم، وبالإمكان ضبطه مسبقاً لأداء أنماط تنظيف تلقائية للأرضيات، دون تدخل بشري، باستثناء خطوات محدودة وبسيطة مثل إضافة الماء والبرمجة، ويمكن إعادة ضبط البرمجة لتمكين الروبوت من تنظيف الأرضيات ذات التصاميم المعقدة.

الروبوت مزود بأجهزة استشعار وجهاز استقبال سونار، وهو قادر على التنقل بين المساحات، واكتشاف الحواجز وتجنب الاصطدام. وتغطي أجهزة الاستشعار التي تعمل بالليزر جنباً إلى جنب مع السونار دائرة 360 درجة، ويحتوي على خزان مياه سعة 90 لتراً بمقاس 135 × 90 × 128 سم، ما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن العامة دون التسبب في إزعاج لزوار المحطات.