26 % من الرحلات في دبي ستتم عبر النقل الجماعي بحلول 2030

المصدر: إعداد - البيان ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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أكدت مؤشرات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة ماضية في طريقها لتحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات التي تكون بواسطة وسائل النقل الجماعي إلى 26% من إجمالي عدد الرحلات بحلول عام 2030، والتي ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 17.5% عام 2018 بزيادة سنوية تراكمية تصل لحوالي 9.3% سنوياً، مشيرة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وساهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما ساهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الأنشطة السياحية، وتوفير المواصلات الآمنة والسهلة.

** عدد ركاب المترو

1.5

مليار راكب خلال 10 سنوات

650

ألف راكب يومياً

39

مليون راكب في 2010

69

مليون راكب في 2011

109

ملايين راكب في 2012

179

مليون راكب في 2015

204

ملايين راكب في 2018

إجمالي ساعات تشغيل المترو منذ 09.09.2009

60772

ساعة للخط الأحمر

47267

ساعة للخط الأخضر

108039

ساعة الإجمالي

** معدل التأخير بالساعات:

1240

ساعة للخط الأحمر

125

ساعة للخط الأخضر

1365

ساعة الإجمالي

عدد أجهزة بيع التذاكر

59

مصرفاً

69

جهاز بيع التذاكر

العدد الإجمالي للبطاقات/ التذاكر المباعة في 10 سنوات

13020641

عدد بطاقات نول

56639462

عدد تذاكر نول الحمراء

79

قطاراً عدد القطارات

88500000

المسافات المقطوعة بواسطة الأسطول «بالكيلومترات»

1120253

المتوسط لكل قطار «بالكيلومترات»

99.7 %

مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول الرحلات

2.348

مليون رحلة منجزة منذ افتتاح المترو وحتى نهاية أغسطس

81.133

مليون كيلومتر قطعها المترو منذ تدشينه

6

مليارات إجمالي عدد العمليات التي جرت ببطاقات نول في مختلف وسائل النقل منذ التشغيل

298

مليون عملية دخول وخروج للركاب في مختلف وسائل النقل الجماعي

2.511

مليون المعدل اليومي لاستخدام بطاقة نول

75

مليوناً و588 ألف بطاقة نول وتذكرة تم استخدامها منذ تأسيس المترو

1.136

مليار ردهم قيمة المعاملات المنجزة لـ1700 حساب مسجل في المحفظة الإلكترونية

هل تعلم؟

1. كل محطة مزودة بجهاز بيع التذاكر لتفادي الطوابير الطويلة في شباك التذاكر

2. يستغرق إعادة شحن رصيد بطاقة نول حوالي 20 ثانية في جهاز بيع التذاكر

3. يمكن لجهاز بيع التذاكر إصدار تصريح شهري أيضاً

4. يمكن فتح جميع أبواب التذاكر في كلا الاتجاهين للمساعدة في إدارة الحشود

5. لا تركض للحاق بالقطار، وفي ساعات الذروة سيتم توفير قطار كل دقيقتين و38 ثانية على الخط الأحمر، وكل 5 دقائق على الخط الأخضر