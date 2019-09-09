26 % من الرحلات في دبي ستتم عبر النقل الجماعي بحلول 2030

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أكدت مؤشرات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة ماضية في طريقها لتحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات التي تكون بواسطة وسائل النقل الجماعي إلى 26% من إجمالي عدد الرحلات بحلول عام 2030، والتي ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 17.5% عام 2018 بزيادة سنوية تراكمية تصل لحوالي 9.3% سنوياً، مشيرة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وساهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما ساهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الأنشطة السياحية، وتوفير المواصلات الآمنة والسهلة.
** عدد ركاب المترو
1.5
مليار راكب خلال 10 سنوات
650
ألف راكب يومياً
39
مليون راكب في 2010
69
مليون راكب في 2011
109
ملايين راكب في 2012
179
مليون راكب في 2015
204
ملايين راكب في 2018
إجمالي ساعات تشغيل المترو منذ 09.09.2009
60772
ساعة للخط الأحمر
47267
ساعة للخط الأخضر
108039
ساعة الإجمالي
** معدل التأخير بالساعات:
1240
ساعة للخط الأحمر
125
ساعة للخط الأخضر
1365
ساعة الإجمالي
عدد أجهزة بيع التذاكر
59
مصرفاً
69
جهاز بيع التذاكر
العدد الإجمالي للبطاقات/ التذاكر المباعة في 10 سنوات
13020641
عدد بطاقات نول
56639462
عدد تذاكر نول الحمراء
79
قطاراً عدد القطارات
88500000
المسافات المقطوعة بواسطة الأسطول «بالكيلومترات»
1120253
المتوسط لكل قطار «بالكيلومترات»
99.7 %
مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول الرحلات
2.348
مليون رحلة منجزة منذ افتتاح المترو وحتى نهاية أغسطس
81.133
مليون كيلومتر قطعها المترو منذ تدشينه
6
مليارات إجمالي عدد العمليات التي جرت ببطاقات نول في مختلف وسائل النقل منذ التشغيل
298
مليون عملية دخول وخروج للركاب في مختلف وسائل النقل الجماعي
2.511
مليون المعدل اليومي لاستخدام بطاقة نول
75
مليوناً و588 ألف بطاقة نول وتذكرة تم استخدامها منذ تأسيس المترو
1.136
مليار ردهم قيمة المعاملات المنجزة لـ1700 حساب مسجل في المحفظة الإلكترونية
هل تعلم؟
1. كل محطة مزودة بجهاز بيع التذاكر لتفادي الطوابير الطويلة في شباك التذاكر
2. يستغرق إعادة شحن رصيد بطاقة نول حوالي 20 ثانية في جهاز بيع التذاكر
3. يمكن لجهاز بيع التذاكر إصدار تصريح شهري أيضاً
4. يمكن فتح جميع أبواب التذاكر في كلا الاتجاهين للمساعدة في إدارة الحشود
5. لا تركض للحاق بالقطار، وفي ساعات الذروة سيتم توفير قطار كل دقيقتين و38 ثانية على الخط الأحمر، وكل 5 دقائق على الخط الأخضر