10 أعوام من الريادة وإسعاد المتعاملين

يحتفل مترو دبي اليوم بمرور 10 أعوام على تشغيله وسط مؤشرات نجاح كبيرة في الكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، ونقل 1.5 مليار راكب منذ تدشينه حتى نهاية أغسطس الماضي، ففي مثل هذا اليوم من عام 2009، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة، بينها 4 محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي، وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديداً في 9 سبتمبر 2011، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، ويضم 18 محطة منها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

مركز عالمي

ويعد مشروع مترو دبي إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتستند الفكرة إلى القناعة الراسخة لسموه بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، وقد رأى سموه أن يكون المترو هو العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب، حيث وجه سموه بأن تكون مرافق المترو على مستوى عالمي من الرقي والفخامة.

وذلك بهدف توفير نظام نقل متكامل، وقادر على مواكبة حركة التنمية الشاملة، التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية الطموحات المستقبلية للإمارة، كما يعد ترجمةً صادقة لخطط دبي الاستراتيجية، وقطاع البنية التحتية والبيئة بشكل خاص، المتمثلة في تحقيق انسيابية التنقل، وتحسين مستويات السلامة، وجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل للتنقل، فتشغيل مترو دبي بهذه الكفاءة العالية يعد إنجازاً جيداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي تحققها الإمارة.

مكانة دبي

وأثبت مترو دبي الذي أشرفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذه أن هذا الإنجاز الكبير تجاوز حدود الإمارة، ليصل إلى مختلف دول العالم، حيث أكد مكانة دبي على خارطة العالم، بوصفها مدينة عالمية بامتياز، ومركزاً للتجارة والاقتصاد ونمط العيش المتقدم، وأضفى مترو دبي بُعداً جمالياً يُضاف إلى معالم وإنجازات إمارة دبي البارزة، خاصة أنه استخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة القطارات، ويعتبر أطول مشروع مترو في العالم دون سائق.

احتفال

وتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 21 مارس 2006 بتدشين الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم بمدينة الجميرا في دبي، ويبلغ طول المشروع 75 كيلومتراً، منها 52 كيلومتراً للخط الأحمر، و23 كيلومتراً للخط الأخضر، ويضم 47 محطة، ويعد أطول خط مترو في العالم دون سائق ينفذ من خلال مشروع واحد، وهو أحد المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في دبي. ويعتمد مترو دبي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقنيات القطارات، ويتضمن توفير نظام للتكييف داخل المحطات والقطارات يتلاءم مع الظروف الجوية لمنطقة دبي الحضرية، وتعمل كل القطارات وفقاً لنظام إلكتروني متكامل، الأمر الذي أتاح المجال لتعزيز التحكم وضبط مواعيد الرحلات بشكل دقيق، كما تم تصميم محطات القطارات وفقاً لأسلوب معماري مبتكر ومتميز، مزودة بأحدث تقنيات السلامة والأمان، وتم تخصيص ساحات لمواقف المركبات الخاصة والعامة والحافلات في كل محطة.

أول عمود

وفي 29 يوليو 2006 صُبّ أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد، ويبلغ قطر الدعامات «ركائز» سفلية 2.2 متر، وعمق يتراوح بين 25 إلى 30 متراً، ويصل إجمالي عدد الدعائم والأعمدة على الخط الأحمر قرابة 1225 دعامة وعموداً.

وفي 10 يناير 2007 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، وقام سموه بالضغط على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق الذي أطلقت عليه هيئة الطرق والمواصلات اصطلاحاً اسم «الوقيشة»، معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد بالاتجاه إلى خور دبي وصولاً إلى محطة خالد بن الوليد، مكونة نفقاً طوله 1500 متر تقريباً.

وفي 7 مارس 2008 وصلت الدفعة الأولى من عربات مترو دبي إلى ميناء جبل علي، والبالغ عددها 10 عربات، وتم نقلها إلى المرآب في منطقة جبل علي، ويبلغ الطول الإجمالي لكل عربة حوالي 18 متراً بارتفاع يبلغ 4 أمتار وعرض يصل إلى 3 أمتار.

تشغيل تجريبي

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في 20 سبتمبر 2008 بتدشين التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري الذي يمتد من محطة جبل علي «سابقاً» محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة «حالياً»، إلى محطة ابن بطوطة بطول 11 كيلومتراً، حيث استخدم سموه جسر المشاة الذي يربط محطة المترو في جبل علي بالجهة المقابلة لشارع الشيخ زايد، ويعد هذا الجسر واحداً من بين 19 جسراً تم تركيبها على محور شارع الشيخ زايد.

مزايا

تميزت الجسور بأنها مكيفة الهواء وتضم ممرات رحبة للجمهور للعبور بين جانبي شارع الشيخ زايد، كما أنها مزودة بأحزمة متحركة وتشطيبات عالية الجودة، كان لها الفضل في ارتباط وتواصل المشاة مع المدينة، والمساهمة في تعزيز التوجه نحو تقليل الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة، ثم استقل سموه مترو دبي الذي انطلق في البداية بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة، ثم ارتفعت إلى 90 كيلومتراً في الساعة باتجاه محطة ابن بطوطة قاطعاً مسافة 11 كيلو متراً.

300 مليون ساعة عمل بشري

يتكون مترو دبي الذي استغرق العمل فيه 300 مليون ساعة عمل بشري من خطين رئيسيين، هما الخط الأحمر والخط الأخضر اللذين يلتقيان في محطتي الميدان وخالد بن الوليد «سابقاً» - الاتحاد وبرجمان «حالياً»، حيث يبلغ طول الخط الأحمر 52 كلم، ويضم 29 محطة بينها 4 محطات تحت الأرض و25 محطة مرفوعة عن الأرض. ويبدأ الخط الأحمر من منطقة الراشدية مروراً بمطار دبي الدولي ثم منطقة الرقة، وبعدها إلى محطة الاتحاد، وشارع الشيخ زايد وصولاً إلى منطقة جبل علي، ويبلغ طول الخط الأخضر 23 كلم، ويضم 18 محطة، بينها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض.ويبدأ الخط الأخضر من منطقة القصيص، مروراً بالقيادة العامة لشرطة دبي، ثم إلى محطة الاتحاد وبعدها إلى منطقة الرأس باتجاه منطقة الشندغة، ثم الاتجاه لمدينة دبي الطبية، وصولاً لمنطقة الجداف.

52

كيلومتراً طول الخط الأحمر لمترو دبي ويضم 29 محطة

2006

تدشين الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي

23

كيلومتراً طول الخط الأخضر لمترو دبي ويضم 18 محطة

2006

صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد

2016

بدء التنفيذ في مسار 2020 ويتوقع التشغيل التجريبي في الربع الأول من 2020 على أن يبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من 2020