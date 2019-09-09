محمد بن راشد: لا يوجد مستحيل إذا استطعت تخيّله

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مترو دبي حلم قديم من أحلام دبي، حيث نشر سموه في حسابه الرسمي عبر تويتر صورة لوالده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم خلال رحلة إلى لندن عام 1959، وذكر سموه أن الشيخ راشد بن سعيد، طيّب الله ثراه، أصر على أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها وبعد 50 عاماً وتحديداً في العام 2009 أصبح واقعاً، حيث دوّن سموه معلقاً على الصورة: «مترو دبي، حلم قديم من أحلام دبي، كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959 عندما أصرّ أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها، وبعد 50 عاماً في 2009 أصبح واقعاً، لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله».