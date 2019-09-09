مترو دبي هو أول نظام قطارات لنقل الركاب في دبي، وهو أطول نظام قطار آلي في العالم، يتكون من الخطين الأحمر والأخضر، بدأ العمل في تنفيذ الخط الأحمر «المرحلة 1» في 21 أغسطس 2005، وبدأ التشغيل في 9 سبتمبر 2009، فيما بدأ العمل في تنفيذ الخط الأخضر «المرحلة 2» في 18 يوليو 2006 وبدأ التشغيل في 9 سبتمبر 2011.وتكمن الأهداف من وراء تطوير نظام المترو في دبي في توفير نظام مواصلات بديلة بحيث يكون فعالاً في تخفيف الازدحام المروري، وتوفير وقت التنقل للركاب، والحد من تلوث الهواء وبالتالي تحسين نوعية البيئة، وتحسين التنقل داخل المدينة، والربط مع أماكن الجذب الجماهيري والمراكز التجارية في دبي مثل مطار دبي الدولي، والحي التجاري المركزي، ومركز دبي التجاري العالمي، والمركز المالي العالمي، وبرج خليفة وداون تاون دبي، وبالتالي أصبح مترو دبي يوفر الآن ربطاً في المواصلات والوصول إلى كافة المناطق الاستراتيجية في المدينة، ويجري حالياً وضع خطط ودراسات لتطوير الشبكة للوصول إلى الأحياء في التوسعات المستقبلية.

علامة فارقة

ويمثل مترو دبي حالياً مشروع النقل الرئيسي في المنطقة من حيث كبر الحجم والمواصفات المتميزة، وكونه أول مشروع من نوعه في المنطقة، ويمثل المشروع نقلة كبرى في تاريخ دبي. كان الطموح متمثلاً في تصميم شبكة مميزة يتقبلها جميع السكان بسهولة، مع توفير أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب سواء كانوا من الأسوياء أو أصحاب الهمم، وكل هذه الطموحات كانت ذات أهمية كبيرة لهيئة الطرق والمواصلات، وظلت حاضرة بقوة في تصميم وبناء مترو دبي. وعلى المستوى الإقليمي، لعب مترو دبي دوراً رئيسياً في تحفيز الدول المجاورة للاستثمار في مشاريع النقل بالسكك الحديدية، وستؤدي الدروس المستفادة من المشروع وتنفيذه الناجح إلى قصص نجاح أخرى في المنطقة.

وبإطلاقها أول مترو في منطقة الخليج، حققت دبي تجربة غير مسبوقة إطلاقاً تمثلت في تنفيذ أطول نظام قطار آلي في العالم في غضون 4 سنوات فقط، ومؤخراً أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن مترو دبي هو أطول شبكة مترو آلي بالكامل في العالم يمتد مسافة 75 كيلومتراً.

مزايا

وتم تحديد المزايا التقنية والرؤية المعمارية للمشروع على مستوى تصميمي عالٍ للغاية منذ البداية، وكان الهدف تقديم مساهمة كبيرة على الصعيد العالمي في بناء نظام المترو، وتم معايرة تطوير المشروع وفق أفضل ممارسات الصناعة السائدة على مستوى العالم، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها المتصلة بالمجال، وتتمثل بعض الميزات الخاصة لمترو دبي التي تجعله متفرداً بين الأفضل بالعالم بأنه أطول نظام مترو بدون سائق في العالم مزوّد بأبواب لمنصات المحطات لتوفير أكبر قدر من عوامل السلامة للركاب والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية، ويضم مقصورات للدرجة الذهبية ومقصورات مخصصة للنساء والأطفال، ويتمتع بمستوى عالٍ من التشطيبات الداخلية للمحطات بتصاميم رمزية تعكس عناصر الطبيعة: الأزرق للماء، الأخضر للهواء، الأحمر للنارـ والبنّي للأرض.

مظاهر الإبداع

تم تخطيط وتصميم مترو دبي بما يتوافق مع أعلى المعايير وأحدث التصاميم الهندسية والتحديات التقنية، ومن الأمثلة على المزايا والتقنيات الفريدة المستخدمة نظام تكييف هواء متكامل يشمل القطارات والمحطات ومعابر المشاة، وتزويده بأحدث تقنيات المعلومات، وبوابات لمنصات محطات الركاب، فضلاً عن تصميم خال من الحواجز، وتعد محطات مترو دبي تحفة معمارية أضفت الجمال لجمال دبي المتفرد، من حيث التصميم الخارجي والداخلي الذي يضم مرافق مريحة وتشطيبات فخمة، ومقصورة لكبار الشخصيات وأخرى خاصة بالنساء والأطفال.

أصحاب الهمم

وراعت الهيئة خلال تصميم محطات المترو الركاب من أصحاب الهمم، حيث حرصت على تسهيل مهمة استخدامهم الوسيلة المريحة من خلال تزويد المحطات ممرات بأرضيات محسوسة، وممرات أرضية نافرة لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية، وتقديم إشعارات للمنصات كالنغمات الصوتية عند فتح أو قفل الأبواب تتزامن مع إشارات ضوئية متقطعة، فضلاً عن مداخل للكراسي المتحركة وأماكن مخصصة لمستخدميها، ومصاعد خاصة لهم، وتوفير شاشات كبيرة في جميع القطارات والمحطات لعرض المعلومات، كما عملت على منح أصحاب الهمم بطاقات نول مجانية تمكنهم من استخدام كافة مرافق المواصلات العامة بما في ذلك المترو مجاناً.

مركز التحكم

وتم تجهيز مركز التحكم في التشغيل بمعدات عالية التقنية وتمثل «العقل المحرك» لعمليات المترو بأكملها، حيث تقوم بتسيير ومراقبة القطارات، وكذلك المحطات والمسارات والأنفاق، ويحتوي مركز التحكم على صالة للرؤية، وغرفة صيانة ودعم، وغرفة شرطة، والأهم من ذلك غرفة لإدارة الأزمات. وهناك 3 طبقات من نظام التحكم، الأول هو: المستوى البرونزي وهو التحكم التشغيلي العادي في مركز التحكم، ويتم الانتقال إلى المستوى الفضي عندما يتدخل فريق الاستجابة للطوارئ التابع للهيئة في أعقاب توقف في تشغيل المترو لأكثر من ساعة.

وفي المستوى الذهبي يشارك كبار المسؤولين من هيئة الطرق والمواصلات والمشغل سيركو عندما يتوقف تشغيل المترو لأكثر من 4 ساعات. ويقوم مركز التحكم بـ 3 وظائف رئيسية هي: التحكم في حركة القطارات، ومراقبة المعدات في مختلف أرجاء الشبكة، والإبلاغ عن المعلومات. ويظل مركز التحكم في حالة تشغيل 24 ساعة في اليوم حتى عندما تتوقف عمليات القطارات في الليل. ويتميز مترو دبي بنظام آمن بحيث إذا حدث تأخير في قطار لأسباب فنية مثل تعطل حركة الأبواب أو حالات طارئة أخرى.

75

حققت دبي تجربة غير مسبوقة إطلاقاً تمثلت في تنفيذ أطول نظام قطار آلي في العالم في غضون 4 سنوات فقط، ومؤخراً أعلنت موسوعة غينيس أن مترو دبي هو أطول شبكة مترو آلي بالكامل بالعالم يمتد مسافة 75 كيلومتراً

4000

يقوم المركز الرئيسي للتحكم في التشغيل بمراقبة كل بوصة من عمليات القطارات والمحطات والمسارات والمرآبات والأنفاق بمساعدة 4000 كاميرا ومعدات اتصال ذكي

2008

وصول الدفعة الأولى من عربات مترو دبي إلى ميناء جبل علي والبالغ عددها 10 عربات

3

طبقات من نظام التحكم هي: البرونزي والفضي والذهبي، ويظل مركز التحكم في حالة تشغيل دائم