الإمارات تحتفي بإنجازات قلب الوطن

المصدر: أبوظبي ماجدة ملاوي

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هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، كما توجه بالتهنئة لابنة الإمارات في كل مكان بيومها المميز.

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