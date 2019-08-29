عمار النعيمي: دور كبير للمواطنات في بناء الدولة

المصدر: عجمان - وام

أعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عن فخره واعتزازه وامتنانه لدور المرأة الإماراتية الكبير وجهودها المتميزة وإنجازاتها في كل الميادين، من خلال تقديم أفضل ما لديها من أفكار ومبادرات وقيادة وإدارة وتنظيم وتنفيذ البرامج الهادفة لبناء دولة الإمارات.

وأشاد سموه في كلمة له، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للمرأة وبالجهود المبذولة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ودروها الرائد في خدمة المرأة الإماراتية، وما تقدمه من دعم متواصل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى لها وتأثيرها في أجيال المستقبل وتقديم أفضل الخدمات المتميزة في كل الميادين.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي «أم الإمارات» رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات بما حققته من إنجازات غير مسبوقة، معرباً عن امتنانه لدور سموها الراسخ في توطيد مكانة المرأة الإماراتية على كل الصعد في الداخل والخارج.

دعم

وقال سموه: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أولت المرأة الإماراتية الدعم الكامل سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما ارتسم في نهجه من رؤى بعيدة المدى لأهمية أن تكون المرأة هي المصنع الأول للمجتمع والشريكة للرجل في بناء دولتنا».

وأضاف سموه: «إن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وريادتها أصبحت نموذجاً داخل الدولة ولكثير من الدول الأخرى ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية فحسب، وإنما للتطور المستمر في طبيعة الدور الذي تقوم به ابنة الإمارات في المجتمع، بحيث تحصل دائماً على تشجيع وقوة دفع من القيادة الرشيدة ما يؤهّلها لتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني».

وثمن سموه دور المرأة اللامحدود للارتقاء بكل المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحضورها المرتقب في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تبلغ 50% لفتح المجال لها لتقدم أقصى ما لديها من إمكانات لبناء مجتمع آمن ولتطوير وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح أكثر شعوب العالم تقدماً وابتكاراً.

قدرات

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بقدرات المرأة وعزمها القوي للوصول باستراتيجيات وضعتها القيادة الرشيدة نصب أعينها، لتصبح المرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي وتتقلد مناصب وزارية وقادت الطائرات ودخلت معترك العمل العسكري والأمثلة مشهودة في ذلك».