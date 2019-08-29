مسؤولون: نساء الإمارات قدوة في التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية تعتبر حالة متميزة يحتذى بها في التسامح حتى أصبحت بحق رمزاً للتسامح في الدولة.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن المرأة في الإمارات تحظى بالدعم والتمكين في كل مراحل حياتها سواء كان ذلك من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية والتشجيع المستمر للالتحاق بمجال العمل وشغل المناصب المهمة في الدولة وتزويدها بالإمكانيات والكفاءات اللازمة لتحقيق أسمى الإنجازات في مختلف المجالات، وأوضح أن المرأة اليوم تطمح إلى النجاح وتحقيق الذات ما يدفعها لتطوير قدراتها.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية: «إن المرأة الإماراتية حظيت باحترام المجتمع الدولي، وأثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل المختلفة». وأشاد بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأن يكون شعار الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام «المرأة رمز للتسامح».

وأكد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم القيادة الرشيدة للدولة لتمكينها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تخصيص يوم لها يعزز حضورها عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة».

أنموذج

ورفع المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. واصفاً سموها بالأم والمرأة النموذج التي حملت باقتدار لواء الريادة في تمكين المرأة في الإمارات في كل المجالات.

وفي رسالة وجهها وكيل دائرة القضاء إلى موظفات الدائرة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل موظفة، قدم التهنئة إلى المرأة الإماراتية في كل الميادين والمواقع.

قيم

وقالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «ينسجم شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام مع الخصال الحميدة التي تتحلى بها المرأة الإماراتية من صبر واحتواء ومحبة وقدرة على غرس قيم التسامح والوفاء والانفتاح في أبنائها وأفراد مجتمعها، ويؤكد اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لهذا الشعار، حرص سموها على أن تظل الأم والمرأة الإماراتية متمسكة بمنهج الأخلاق والقيم التي عاشها الآباء والأجداد».

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسير القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي على نهج قيادتنا الحكيمة لتوفير بيئة إيجابية لموظفات الهيئة اللواتي فاق عددهن 1929 موظفة في العام الجاري. وتوفر الهيئة بيئة عمل محفزة وسعيدة لموظفاتها، داعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والاجتماعية، ويظهر أثره جلياً في المجتمع بشكل عام».

تطور

وأكدت العنود الحمادي مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي أن «يوم المرأة الإماراتية يمثل تتويجاً لعقود من مبادرات تمكين المرأة التي تبنتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إزالة كل المعوقات التي تعترض سبيل مساعيها للتطور وتحقيق الذات للقيام بالدور المناط بها لخدمة الوطن».

وذكرت الدكتورة نورة الرميثي مدير إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي أن «احتفالات دولة الإمارات العربية هذا العام بيوم المرأة الإماراتية، تسعى إلى التركيز على أهداف مهمة، فهي من جهة تعزز قيمة التسامح في المجتمع، ومن جهة أخرى تبرز الدور الريادي لبنات الإمارات في مختلف الميادين، وتأثيرها الإيجابي في ترسيخ هذه القيمة التي تتسم بها الإمارات».