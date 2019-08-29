محمد الشرقي: دور الشباب حيوي في مواكبة تطلعات الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور الشباب الحيوي في تحقيق رؤية الدولة ومواكبة تطلعاتها المستقبلية في جميع القطاعات ودعم استراتيجيتها في الأجندة الوطنية للشباب ومُمكّناتها الرئيسية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس أعضاء مجلس الفجيرة للشباب في مكتبه بالديوان الأميري.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على استراتيجية عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ومشاريع ومبادرات مجلس الفجيرة للشباب في دورته الحالية.. كما استمع سموه إلى شرح مفصّل عن خطط المجلس القادمة التي تسهم في تطوير قطاع العمل الشبابي في الدولة وتدعم تحقيق أهداف المجالس الشبابية المحلية.

وشدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود والعمل نحو تحقيق تطلعات الشباب ومعرفة تحدياتهم وتوجيه الحلول الفاعلة لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم في جميع المجالات.

وبدورهم شكر أعضاء مجلس الفجيرة للشباب سمو ولي عهد الفجيرة على متابعته الدائمة للمجلس وحرصه على تقديم الدعم الدائم لهم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.