منصور بن زايد: المرأة الإماراتية وصلت لأعلى درجات التمكين في مختلف المجالات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن المرأة الإماراتية وصلت إلى أعلى درجات التمكين في مختلف المجالات والميادين، وأصبحت نموذجًا رياديًا مشرّفًا في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية كافة، ورديفًا أساسيًا لشقيقها الرجل في البناء والإنجاز، وشريكًا حيويًا فاعلاً في مسيرة التنمية المُستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية -: في هذا اليوم وبلادنا تحتفل بالمرأة الإماراتية، يُشرّفني أن أرفع أسمى آيات الحبّ والعرفان والتقدير لأمّ الإمارات، نصيرة المرأة، والقدوة الوطنية الملهمة، الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كان لجهودها المُخلصة ومبادراتها الكريمة الإسهام الأكبر في ما حقّقته المرأة الإماراتية من مُنجزات ونجاحات ومُكتسبات.

وأضاف سموه: والتحية في هذا اليوم نرفعها خالصةً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات، فبفضل رعايتهم حقّقت دولتنا التوازن المنشود بين الجنسيْن، ووصلت المرأة الإماراتية إلى أعلى درجات التمكين في مختلف المجالات والميادين، وأصبحت نموذجًا رياديًا مشرّفًا في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية كافة، ورديفًا أساسيًا لشقيقها الرجل في البناء والإنجاز، وشريكًا حيويًا فاعلاً في مسيرة التنمية المُستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد سموه أن كلّ ما تحقّقَ للمواطنة الإماراتية من إنجازات نوعية مشهودة هو نتاج ما وضع لَبناته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي عمل منذ بدايات تأسيس الدولة على تمكين المرأة لأداء الدّور المنوط بها؛ أُمًّا ومربّية أجيال وسياسيّة ومسؤولة وموظفة وسيّدة أعمال، وعلى خُطى هذا النّهج تسير قيادتنا الرشيدة بما يُعزّز من مشاركتها الفاعلة في البرامج والمشروعات المستقبلية كافة التي تستشرفها الدولة في جميع المجالات؛ متسلّحةً بالعلم والمعرفة والإرادة الصّلبة والعزيمة الراسخة.

وقال سموه: وفي هذا اليوم يُشرّفني أن أُعبّر عن خالص تقديري لنساء بلادي؛ أمّهات وزوجات وأخوات وبنات، وربّات بيوت وعاملات مُساهمات بقوة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، والتحية نُجزلها خاصةً لأمّهات الشهداء اللاتي قدَّمن فلذّات الأكباد فداءً لهذا الوطن.

وأكد سموه أن المرأة الإماراتية ستظل مُلهمة ومربّية وقائدة، ومصدر عزٍّ وفخر، نتباهى بتميّزها وإبداعها وابتكاراتها، ونُفاخر العالم بمُنجزاتها، كما سنعمل جميعًا من أجل تحقيق رؤية الإمارات، بأن تكون دولتنا ضمن أفضل 25 دولة في مؤشّر التوازن بين الجنسيْن بحلول 2021.