هزاع بن زايد: الشيخة فاطمة استطاعت تحقيق مكانة متفردة للمرأة الإماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة للمرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيومها.

وأكد سموه أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «واثقة الخطوة، راسخة الحضور، عظيمة الإنجازات، هكذا كانت المرأة الإماراتية دوماً وهكذا ستظل تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وفي #يوم_المرأة_الإماراتية نرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات التي استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية».