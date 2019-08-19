انطلاق العرس الانتخابي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات العرس الانتخابي في دولة الإمارات ببدء عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 موزعة على 9 مراكز بكافة مناطق الدولة حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 194 مرشحا في جميع إمارات الدولة من بينهم 67 إناثاً و127 ذكورا وسط حضور كبير من المرشحات لمراكز التسجيل بينما تستمر عملية تسجيل المرشحين إلى يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

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