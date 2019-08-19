الفجيرة تسجل أول امرأة على مستوى الدولة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توافدت صباح أمس أعداد من المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 إلى مقر التسجيل المخصص في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ووصل عدد المتقدمين في اليوم الأول بفتح باب التسجيل للترشح إلى 26 طلباً، بينهم 19 رجلاً و7 إناث تراوحت فئاتهم العمرية بين 25- 50 سنة قدموا من مختلف أنحاء الإمارة، وسجلت المرأة في إمارة الفجيرة حضورها بقوة في اليوم الأول مقارنة بالسنوات السابقة.

أول مرشح ومرشحة

وأشار اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة، إلى أن اللجنة الانتخابية في الإمارة بدأت باستقبال المرشحين منذ الساعة الثامنة صباحاً، ليتم تسجيل المرشح محمد راشد الحفيتي كأول رجل يتقدم بأوراق الترشح على مستوى الدولة تليه المرشحة شيماء خلفان اليماحي التي سجلت كأول امرأة على مستوى الدولة أيضاً.

مؤشر إيجابي

وأوضح الكعبي أن الإقبال خلال اليوم الأول للترشح يعكس مدى المشاركة الواسعة لأبناء وبنات الإمارة، والذي من المتوقع استمرار هذا الإقبال الكبير إلى حين غلق فترة تلقي طلبات الترشح والتي تستمر لغاية 22 أغسطس الجاري، ولفت إلى أن وجود هذا العدد الكبير من المرشحين هو مؤشر إيجابي وسينعكس بالضرورة على وجود أعداد كبيرة خلال الأيام المقبلة وإقبال متميز، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

وقال: إن 7 من المتقدمين للترشح تم إعادتهم حتى استكمال بقية الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للترشح التي أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أنه يجب على الراغبين بالترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة المتبقية من أمس وحتى 22 أغسطس الجاري على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، في مقر التسجيل في غرفة الفجيرة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.

تقدير

وعبر عدد من المرشحين خلال اليوم الأول عن شكرهم وتقديرهم للجنة الانتخابية في إمارة الفجيرة على استقبالهم المميز وتسهيل كافة أمورهم والعمل على الرد على كافة استفساراتهم، واصفين العملية بأنها منظمة وأن الكوادر الفنية والإدارية مؤهلة استطاعوا معها إنجاز عملية التسجيل بالسرعة المطلوبة.

وعبر المرشح أحمد الزيودي عن سعادته بالمشاركة لأول مرة، واضعاً نصب عينيه الهدف الأسمى وهو خدمة الوطن والمواطن، ووصفت الدكتورة وفاء أحمد العنتلي محاضرة أكاديمية وكاتبة إعلامية أن خوضها لأول مرة تجربة الترشح يزيدها حماسة.