194 مرشحاً في أول أيام عرس الإمارات الانتخابي.. والنساء أكثر من الثلث

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات العرس الانتخابي في دولة الإمارات ببدء عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 موزعة على 9 مراكز بكافة مناطق الدولة حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 194 مرشحا في جميع إمارات الدولة من بينهم 67 إناثاً و 127 ذكورا وسط حضور كبير من المرشحات لمراكز التسجيل بينما تستمر عملية تسجيل المرشحين إلى يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

واستقبلت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الأول طلبات الترشح ضمن الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا في مراكز التسجيل والتي تتوزع على جميع إمارات الدولة.

وبلغ عدد طلبات الترشح خلال اليوم الأول في إمارة أبوظبي 52 طلبا موزعين على (أبوظبي والعين والظفرة) من بينهم 20 امرأة وفي إمارة دبي 21 طلبا من بينهم 9 إناث و إمارة الشارقة 47 طلبا من بينهم 15 إناث و في إمارة عجمان 7 طلبات و إمارة أم القيوين 13 طلبا من بينهم 6 إناث وإمارة رأس الخيمة 28 طلبا من بينهم 10 إناث و إمارة الفجيرة 26 طلبا من بينهم 7 إناث.

إشادة

وأشاد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، بسهولة الإجراءات المتبعة والجهوزية العالية للجان الإمارات، كما أثنى خلال الجولة التي قام بها على عدد من مراكز تسجيل المرشحين في إمارة دبي والشارقة وعجمان على الدور البارز الذي تقوم به الفرق المتخصصة في اللجنة الوطنية للانتخابات وفرق لجان الإمارات للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإعداد المميز للبرامج التوعوية والتثقيفية. وأضاف: «إنّ إنجاح العملية الانتخابية هو تحد كبير لنا جميعاً وسنعبره بنجاح، مشدداً على أهمية مشاركة أبناء الدولة بالعملية الانتخابية، سواء كان بالترشح أو بتشجيع أصحاب الكفاءات على الترشح أو من خلال ممارسة عملية التصويت يوم الاقتراع لإيصال صوتهم الحقيقي ودعم المرشحين المناسبين لتبوؤ موقع المسؤولية».

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت في وقت سابق شروط الترشح للانتخابات المقبلة، والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح، كما حددت اللجنة شروط الترشح من الموظفين العموميين، والعسكريين، وأعضاء السلطة القضائية.