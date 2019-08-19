98 %

أشاد رئيس لجنة إمارة أبوظبي بما قامت به اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذا العام، من جهود لتكثيف حملاتها التوعوية والإرشادية لأعضاء الهيئة الانتخابية من الراغبين بالترشح، من خلال الدورات والورش التدريبية، مروراً بتكثيف نشر التعليمات التنفيذية وواجبات المرشح وكيفية التسجيل والشروط الواجبة لعملية التسجيل في مختلف وسائل الإعلام المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وهو ما ساعد على إتمام ما يزيد على 98% من المرشحين لإجراءات تسجيلهم في اليوم الأول بكل دقة وسهولة مصطحبين معهم كافة الوثائق المطلوبة.

20 شباكاً

حرصت لجنة أبوظبي للانتخابات على تجهيز مركز تسجيل المرشحين بجميع المتطلبات التي من شأنها أن تسهل عملية تسجيل المرشحين.

ويمر المرشح قبل عملية التسجيل بقسم الاستقبال الذي يتم من خلاله التأكد من بطاقة الهوية والأوراق الأخرى المطلوبة، ثم ينتقل المرشح إلى أحد موظفي التسجيل حيث تم توفير 20 شباكاً «كاونتر» للتسجيل إلى جانب توفير قاعات انتظار مجهزة للرجال والنساء.

وسائل الإعلام

حشد من ممثلي وسائل الإعلام كان في انتظار المرشحين في مركز التسجيل في أبوظبي، وذلك قبل نحو ساعة من بدء تسجيل المرشحين، وما إن وصلت أول مرشحتين للتسجيل وهما بثينة القبيسي، وأمينة المزروعي، حتى سلطت عليهما عدسات المصورين.

لا إفصاح

رفض المرشحون ممن تم تسجيلهم أمس الإفصاح عن برامجهم الانتخابية، مؤكدين أنهم سيبدؤون في الإعلان عن برامجهم الانتخابية بدءاً من يوم الثامن من سبتمبر المقبل، وفقاً لتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات.

أما المرشحون الذين شرعوا في الإعلان عن برامجهم، فوجهتهم اللجنة بضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية.

حسن سيرة

تسهيلاً على الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية في ترشيح أنفسهم لانتخابات المجلس الوطني وفرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مركز التسجيل الثلاثة التابعة لإمارة أبوظبي مكتباً للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك «بحث الحالة الجنائية».