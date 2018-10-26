محمد بن راشد لمحمد بن سلمان: يا جبل ما يهزك ريح.. كلنا في صفك اخوانك

المصدر: دبي ـ البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه الرسمي بموقع «إنستغرام»، أمس، رائعة شعرية جديدة موجّهة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تنبض بالمعاني المعبرة عن التعاضد والتآخي.

وعمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذه القصيدة المعنونة بـ«إلى الأخ محمد بن سلمان»، أهمية المملكة ومكانتها وصواب مواقفها، مخاطباً الأمير محمد بن سلمان بأن يتابع السير على دروب الخير والتطوير والمواقف الأبية والنبيلة، دون أن يكترث لأي مخططات أو مواقف هدفها النيل من المملكة ورفعتها وقيمتها كمنارة عربية وعالمية.

كما أكد سموه في رائعته الشعرية، العزيمة الكبيرة التي يتحلى بها ويملكها وليّ العهد السعودي، والتي يخوض بها التحديات للوصول إلى الهدف الذي وضعه لبلده وشعبه، المتمثل في تحقيق الريادة والمزيد من الازدهار الذي يرتقي بالمملكة إلى أعلى وأبرز مكانة عالمية.

وقد حظيت القصيدة باهتمام واسع في مختلف أنحاء المنطقة.

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