محمد بن راشد يهدي العرب أكبر منصة تعليمية إلكترونية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا يبدأ من الفصول الدراسية، والتعليم الإلكتروني قادر على ردم الفجوة المعرفية في العالم العربي»، مضيفاً سموه: «الوصول لملايين الطلاب العرب وتطوير قدراتهم العلمية سيكون عبر التكنولوجيا»، متمنياً سموه أن نستطيع توفير أفضل تعليم لكل طفل عربي.



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