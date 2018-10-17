سيف بن زايد: مبادرةٌ من قائدٍ ملهم يحمل النور للأمة العربية

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن منصة مدرسة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، مبادرة من قائدٍ ملهم يحمل النور للأمة العربية، ويرسم المستقبل بالاستثمار الإنساني.

وقال سموه، أمس، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تشرفت اليوم بحضور إطلاق سيدي محمد بن راشد لمنصة «مدرسة» للتعليم الإلكتروني العربي، المنارة التعليمية لنحو 50 مليون طالب»، مضيفاً سموه: «مبادرةٌ من قائدٍ ملهم يحمل النور للأمة العربية، ويرسم المستقبل بالاستثمار الإنساني.. مستقبلاً باهراً أساسه الإنسان وسلاحه العلم».

وتعد منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية الكبرى من نوعها على مستوى العالم العربي، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتضم 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.