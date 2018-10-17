محللون بحرينيون: «مدرسة» تحقق تطلعات العالم نحو التعليم للجميع

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أكد محللون بحرينيون أن منصة «مدرسة» للتعلم الإلكتروني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحقق تطلعات العالم بضمان حق التعليم للجميع. وأكد الكاتب والمحلل السياسي البحريني سعد راشد أن منصة «مدرسة» الإلكترونية من شأنها أن تسهم في نشر ثقافة التعليم بشكل أكبر في الدول العربية.

وذكر راشد لـ«البيان» أن المنصة تحقق تطلعات المنظمات الدولية بشأن التعليم للجميع، وبالتالي تعتبر هذه المنصة إسهاماً دولياً فريداً من نوعه لما توفره من أساليب مبتكرة لنشر المناهج المختلفة.

من جهته، أكد المحلل السياسي يوسف الهرمي أن المنصة تسد ثغرة معرفية مهمة في الوطن العربي، حيث ستتيح للطلبة إيجاد مرجع رئيسي لهم في زيادة معارفهم والاعتماد عليها.