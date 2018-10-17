محمد بن راشد لملايين الطلبة العرب: مستقبلكم هو التعليم

المصدر: دبي - البيان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا يبدأ من الفصول الدراسية، والتعليم الإلكتروني قادر على ردم الفجوة المعرفية في العالم العربي»، مضيفاً سموه: «الوصول لملايين الطلاب العرب وتطوير قدراتهم العلمية سيكون عبر التكنولوجيا»، متمنياً سموه أن نستطيع توفير أفضل تعليم لكل طفل عربي.

جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي.

ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتضم 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وتهدف المنصة الرائدة من نوعها في العالم العربي إلى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، ترجمةً عن أرقى المناهج والمساقات التعليمية في العالم، بحيث يتم إتاحته مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم.

مساهمة

واعتبر سموه أن «مشروع «مدرسة» هو مساهمة في تحسين واقع التعليم عربياً، داعياً سموه «جميع القادرين لإطلاق مبادرات مشابهة لتطوير التعليم في عالمنا العربي».

ووجّه سموه رسالة إلى الشباب العربي قائلا: «أدعو جميع الطلاب العرب للاستفادة من منصة «مدرسة»، وأقول لهم «مستقبلكم وسلاحكم في الحياة هو التعليم».

حضر إطلاق منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين بقطاع التعليم في الدولة.

تحدي الترجمة

ويشكل إطلاق منصة «مدرسة» للتعليم الإلكتروني العربي الثمرة الأولى لمبادرة «تحدي الترجمة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي لتعريب 5000 فيديو تعليمي.

وترجمة 11 مليون كلمة بالاستناد إلى مناهج تعليمية متميزة عالمياً في تخصصات العلوم والرياضيات بمشاركة متطوعين من مختلف التخصصات، من أجل إتاحة المجال أمام عشرات ملايين الطلاب العرب للوصول إلى مناهج متطورة باللغة العربية يتم تقديمها بشكل مميز وشيق مع مراعاة الدقة العلمية والأسلوب السلس في تقديم المادة العلمية المزودة بالرسوم الغرافيكية والتوضيحية المناسبة.