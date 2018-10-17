معلم الأجيال زميل المقعد الدراسي للطالبـــة سهيلة المري

المصدر: دبي-وائل نعيم

ببراءة الأطفال الممزوجة بالخجل وصفت سهيلة حمد المري طالبة في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة جميرا للتعليم الأساسي لـــ«البيان» سعادتها الكبيرة لدى دخولها يداً بيد برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى حفل إطلاق منصة «مدرسة»، الذي يمثل باكورة مبادرات وبرامج مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي.

وقالت: في البداية انتابني شعور بالرهبة أمام زملائي الطلبة والحشد الكبير الذي كان في الحفل، لكن سرعان ما ارتفعت ثقتي بنفسي أمام الجميع، وما عزز هذا الشعور السير جنباً إلى جنب مع سموه، الذي يحرص دائماً على الاهتمام بالتعليم وتربية النشء، ويؤمن بدوره في خدمة وطنه، إلى جانب أن قاعة الحفل حاكت الواقع المدرسي اليومي فشعرنا جميعاً وكأننا في فصل دراسي، وكان أجمل ما فيه أن زميلي في المقعد الدراسي المعلم وقدوة الأجيال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابعت: إن مشروع «مدرسة» منصة تعليمية إلكترونية تقدم خدمة كبيرة للطلبة في مختلف مراحل التعليم العام، وتثري المحتوى العربي الإلكتروني، حيث تسهم المنصة في تطوير منظومة التعليم العربية في شتى المجالات والارتقاء بالتحصيل العلمي للطلبة العرب، وأنصح جميع الطلبة بالدخول إلى هذه المنصة ومشاهدة الدروس التعليمية بالفيديو، للاستفادة منها، وسأقوم بهذا الأمر اعتباراً من اليوم، وسأحرص على متابعة جميع الفيديوهات التي تتعلّق بالمواد الدراسية التي أدرسها في المدرسة.

تشير مريم محمد صالح مديرة مدرسة جميرا للتعليم الأساسي إلى أن الطالبة سهيلة المري من الطالبات المتفوقات في المدرسة ليس في الدراسة فحسب، وإنما في الانضباط والالتزام والتعاون مع زميلاتها، وهي محبوبة جداً من مدرساتها وزميلاتها.