ماذا قال ترامب حول وقف الحرب في غزة؟

المصدر: رويترز

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قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر ، لكنه أكد أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها في غزة.

وأضاف ترامب أن موجة القتل التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل كانت "واحدة من أكثر الأمور إثارة للحزن التي رأيتها على الإطلاق".

وأضاف "ومع ذلك، عليك إنهاء حربك. يتعين عليك إنهاؤها، عليك إنجازها".

وأدلى الرئيس الأمريكي السابق بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية نشرت اليوم الاثنين. ونُشر مقطع مصور للمقابلة على موقع الصحيفة.

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