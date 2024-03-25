واشنطن تحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ" في رفح رغم إلغاء زيارة وفدها

المصدر: وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستجد السبل لتحذير اسرائيل من شن هجوم على رفح، وذلك رغم إلغاء زيارة كان سيقوم بها وفد اسرائيلي احتجاجا على قرار مجلس الأمن الداعي الى وقف اطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن وزير الخارجية انتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن، وأضاف "أنا واثق من أننا سنجد سبلا أخرى للتعبير عن هواجسنا".

وتابع "نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ، ليس فقط بسبب الأضرار التي يمكن أن يلحقها بالمدنيين والتي يمكن أن تكون تكلفتها هائلة".

ولفت إلى وجود نحو 1,4 مليون شخص في رفح حاليا وعدم تقديم إسرائيل خطة إجلاء متّسقة.

إضافة إلى كل ذلك، قال ميلر إن "هذا النوع من الغزو من شأنه أن يضعف أمن إسرائيل وسيجعلها أقل أمانا وليس أكثر أمانا. من شأنه أن يقوّض مكانتها في العالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وافق على إرسال وفد إلى واشنطن للبحث في الهواجس الأمريكية المتّصلة برفح.

لكنّه أعلن الإثنين أنه لن يرسل أي وفد إلى الولايات المتحدة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في غزة خلال شهر رمضان.

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