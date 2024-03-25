فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان

المصدر: وكالات

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حضت فرنسا الاثنين على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعدما تبنى مجلس الأمن لأول مرة قرارا يدعو إلى هدنة خلال رمضان.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير "لم تنته هذه الأزمة. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته والعودة فورا إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار".

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