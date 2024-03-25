غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر

المصدر: وكالات

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

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