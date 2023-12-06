مسؤولون أمريكيون يتوقعون موعد انتهاء العملية البرية الإسرائيلية في غزة 

المصدر: د ب أ

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توقع مسؤولون أمريكيون أن تستمر المرحلة الحالية من العملية البرية الإسرائيلية في غزة التي تستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة تستهدف بشكل مركز مقاتلين وقادة محددين من حماس، وفقا لما قاله العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة (سي إن إن).

ولكن مع انتقال الحرب إلى جنوب القطاع، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته (سي إن إن) عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشدة في محادثات "صعبة" و"مباشرة" من أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه تكرار نوع التكتيكات المدمرة التي استخدمها في الشمال ويجب أن يبذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأوضحوا أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه مع تحول الرأي العام العالمي بشكل متزايد ضد عمليتها البرية، التي قتلت الآلاف من المدنيين، فإن مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية في شكلها الحالي مع الحفاظ على دعم دولي ذي مغزى يتضاءل بسرعة.

وقتل نحو 16 ألف فلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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