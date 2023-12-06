25 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 25 شخصاً على الأقلّ في قصف طال مدرسة في جنوب قطاع غزة تؤوي فلسطينيين نزحوا هرباً من الحرب.

وأفاد شهود بإصابة عشرات الأشخاص، وبانتشال جثث من تحت أنقاض مدرسة معن في خان يونس، وبنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر.

وخان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، تتعرض منذ أيام عدة لقصف إسرائيلي عنيف يترافق حالياً مع عملية برية للجيش الإسرائيلي.

ولجأ فلسطينيون كثر إلى مدارس ومستشفيات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر، اعتقاداً منهم أنها آمنة نسبياً.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نزح نحو 1,8 مليون شخص، أي 80 بالمئة من سكان القطاع.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن الحرب أسفرت عن مقتل 16248 شخصا في قطاع غزة، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وفي قطاع غزة تعرّضت مدارس ومستشفيات عدة أو محيطها لقصف منذ اندلاع الحرب.

والأحد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة تقسّم قطاع غزة إلى عدد من المناطق وذلك في معرض تحذيره المدنيين من عمليات عسكرية وشيكة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المنطقة التي أشير إليها الأحد بوجوب "الإخلاء الفوري" تشكّل 20 بالمئة من خان يونس ويقطنها 117 ألف نسمة، نزح نصفهم إلى الآن.

وقالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز "ما من مكان آمن في غزة وما من مكان يمكن الذهاب إليه".

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