اتهموا الحكومة بنسج "مسرحية هزلية"..عائلات الرهائن الإسرائيليين يملؤها الغضب بعد لقائها بنتنياهو

المصدر: رويترز

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عائلات الرهائن العائدين الثلاثاء في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب،متهمين الحكومة بنسج "مسرحية هزلية".

ويأتي الاجتماع مع استئناف القتال في قطاع غزة بعد هدنة دامت أسبوعا وتخللها عودة أكثر من 100 رهينة من القطاع. ولا يزال مصير بقية الرهائن وعددهم 138 مجهولا.

وغادر العديد من الأقارب الذين حضروا الاجتماع ولديهم انتقادات شديدة للحكومة.

وقال داني ميران، الذي احتجز مسلحون من حماس ابنه عمري رهينة في السابع من أكتوبر مع نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا آخرين، إنه شعر أن ذكاءه قد أهين خلال الاجتماع وانسحب في منتصفه.

وقال للقناة 13 الإسرائيلية "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية.

وتابع "يقولون 'لقد فعلنا هذا، وقمنا بذلك'. (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار هو من أعاد أهلنا، وليس هم. يغضبني قولهم إنهم أملوا الأمور. لم يملوا أي خطوة".

وكان الهدف من الاجتماع أن يكون بمثابة منتدى للرهائن المفرج عنهم لإخبار الوزراء بتجربتهم وهم رهم الاحتجاز.

وأصدرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن سلسلة من الاقتباسات التي لم تحدد من قائلها وذكرت أنها مأخوذة من تصريحات أدلى بها بعض الرهائن السابقين في الاجتماع.

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