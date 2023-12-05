نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة

المصدر: د ب أ

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل محتجز هناك .

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب التقوا بأسر الرهائن ، والذين قال بعضهم إن رئيس الوزراء لم يجب عن الأسئلة، بل قرأ عبارات عن أمور من قطعة من الورق.

وبحسب من حضروا اللقاء، فإن نتنياهو أوضح أنه من غير الممكن إعادتهم جميعا إلى الوطن، وقال "ليس من الممكن في الوقت الراهن إعادة الجميع إلى ديارهم ".

وأضاف "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل حقا أنه إذا كان ذلك خيارا متاحا، هل يمكن لأي شخص أن يرفضه؟".

وقال الحاضرون أيضا إن أحد المحتجزين المطلق سراحهم قال: "انفجرت قنابل تم اسقاطها من طائرة فوقنا. وواصل أفراد حماس النوم، وقنابلكم لا تحركهم".

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