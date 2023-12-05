المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة (حماس) أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها.

وذكر التقرير الصادر أمس الاثنين أنه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني تقريبا، أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.

وأفاد التقرير بأنه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الرهائن. وقالت حماس في وقت سابق إنها أخفت رهائن في "أماكن وأنفاق آمنة".

وقال مسؤول أمريكي عندما سُئل عن تقرير الصحيفة إنه من المنطقي لإسرائيل أن تعمل على جعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام وأنها تستكشف مجموعة من السبل لفعل ذلك.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولا في الجيش الإسرائيلي أحجم عن التعليق على خطة غمر الأنفاق، لكنها نقلت عنه قوله "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على نزع قدرات حماس بطرق مختلفة، باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية مختلفة".

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة لأول مرة بذلك الخيار الشهر الماضي، وذكرت أن المسؤولين لا يعرفون مدى قرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ الخطة.

ونقلت عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بالمضي قدما في الخطة أو استبعادها.

اقرأ أيضاً:

وول ستريت جورنال: إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

الجيش الإسرائيلي: مقابل كلّ قتيلين مدنيَّين في غزة هناك قتيل من حماس

من يعاون بايدن في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وحماس؟

الصحة العالمية: اضطررنا لنقل إمدادات طبية من مستودع بجنوب غزة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي

الخارجية المصرية: القاهرة فقط المسؤولة عن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

جثته في قبضة حماس.. إسرائيل تشيع أكبر قائد عسكري قتل بالحرب في جنازة رمزية

رحلة عارضة تعيد 120 روسياً من غزة لوطنهم

تركيا تحذر إسرائيل من عواقب اغتيال قادة حماس على أرضها

الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

غوتيريش يوجه رسالة لإسرائيل حول الوضع الكارثي في غزة

واشنطن توجه رسالة لإسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز