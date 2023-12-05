الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة خلال 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الإثنين أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.

وجاء في منشور للمدير العامة على منصة إكس "اليوم، تبلّغت منظمة الصحة العالمية من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة"، موضحاً أنّه ناشد إسرائيل "سحب الأمر".

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