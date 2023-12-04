غوتيريش يناشد إسرائيل تجنب مفاقمة أزمة وصول المساعدات إلى غزة

المصدر: رويترز

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ناشد إسرائيل اليوم الاثنين "تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وأضاف "الأمين العام يؤكد الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع. وبالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا للبقاء على قيد الحياة".

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