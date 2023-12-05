وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

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ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين على الأقل الاثنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان إن أنس الفروخ (23 عاما) ومحمد الفروخ (22 عاما) من بلدة سعير توفيا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها برصاص القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة وفاة فلسطيني آخر من مخيم قلنديا للاجئين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 22 فلسطينيا آخرين أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت أيضا فلسطينيين اثنين في سيارة واعتقلت اثنين آخرين خلال مداهمة في مدينة قلقيلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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