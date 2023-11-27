أول تعليق من رئيس الوزراء التايلاندي حول الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم

المصدر: رويترز

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كتب سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي على موقع إكس اليوم الاثنين أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أطلقت حركة (حماس) سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.

وأضاف "أنا مسرور"، مشيرا إلى أن ثلاثتهم في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.

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