البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو اتفقا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن

المصدر: وكالات

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا الأحد واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

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