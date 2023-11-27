بايدن يؤكد دعمه لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إنه يأمل في تمديد فترة توقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ما بعد الاتفاق الأصلي لمدة أربعة أيام لتسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قائلا إن العودة الآمنة لفتاة أمريكية (4 أعوام) تظهر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ناجح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين الأحد إن "هذا الاتفاق يحقق نتائج تنقذ الأرواح. يتم ادخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ويتم إطلاق سراح الرهائن. تمت صياغة هذا الاتفاق بحيث يمكن تمديده للاستمرار في البناء على هذه النتائج.. هذا هو هدفي.. هذا هدفنا: الحفاظ على توقف إطلاق النار هذا إلى ما بعد الغد".

جاءت تصريحات بايدن اليوم بعد الإفراج عن الدفعة الثالثة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل الدفعة الثالثة من السجناء لدى إسرائيل.

وقال بايدن إن الاتفاق ينص على تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة يوم مقابل الإفراج عن 10 سجناء، كما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال للصحفيين في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، حيث قضى عطلة عيد الشكر مع العائلة "هذا نهج يوم بيوم، نهج ساعة بساعة. لا شيء مضمون ولا يتم أخذ أي شيء باعتباره مسلما به".

وتابع "لكن الدليل على أن هذا (الاتفاق) ناجح، ويستحق المتابعة، هو كل ابتسامة وكل دمعة امتنان نراها على وجوه تلك العائلات التي تعود أخيرا إلى بعضها مرة أخرى.. الدليل هو الطفلة الصغيرة ابيجيل".

وذكر بايدن أنه لا يزال يأمل في إطلاق سراح كل الأمريكيين الأخرين الذين تحتجزهم حماس، إلا أنه لا يستطيع تحديد جدول زمني لذلك.

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